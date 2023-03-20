МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать негатив в банковском секторе. Индекс Nikkei упал до минимума за два месяца

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,48%, до 3234,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,32%, до 2053,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,55%, до 19021 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,69%, до 2379,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,38%, до 6898,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,42%, до 26945,67 пункта.

Пессимизм на мировых рынках продолжается, поскольку опасения по поводу возможного криза банковской системы в крупных экономиках мира растет.

Ранее в марте закрылись несколько банков в США, в связи с чем власти страны объявили о "мерах поддержки". Беспокойство перекинулось и в Европу, где сильнее всего был затронут крупный швейцарский банк Credit Suisse.

На выходных было объявлено о сделке UBS по покупке Credit Suisse за более чем 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов). В то же время власти Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.

Кроме того, пессимизм рынков затронул и Tier-1 бонды Азии. Так, стоимость бессрочной долларовой ценной бумаги Bank of East Asia Ltd. со ставкой 5,825% упала на 9,4 цента — до примерно 80 центов.