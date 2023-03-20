МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост, свидетельствуют данные торгов. Несмотря на обеспокоенность вокруг банков, рост горнодобывающего сектора поддерживает торги. Азиатские биржи закрыли торги понедельника в минусе

По состоянию на 14.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,33% — до 7 359,84 пункта, французский CAC 40 — на 0,77%, до 6 978,78 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 14 853,55 пункта.

В начале недели медь поднимается в цене на 1%, что поддерживает сектор горнодобывающих компаний региона. В результате акции Anglo American дорожают на 3,6%, Glencore — на 2,8%, Rio Tinto — на 1,5%.

При этом обеспокоенность вокруг банковского сектора сохраняется. В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS. В то же время Федеральный совет (правительство) Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse. Акции Credit Suisse после объявления о слиянии дешевеют на 59,8%, UBS — на 4,1%.

Рынки также ожидают на неделе заседание Банка Англии, регулятор объявит свое решение по монетарной политике в четверг, на следующий день после Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики полагают, что оба центробанка поднимут свои ставки на 25 базисных пунктов, Банк Англии — до 4,25% с 4%.