МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник в целом стабильны, следует из данных торгов. Инвесторы проявляют осторожность на фоне тихих торгов, ожидая заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе. Индексы США в пятницу снизились из-за опасений насчет банковского кризиса

По состоянию на 14.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04% — до 32 058 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 12 639,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3 944,5 пункта.

В понедельник не ожидается важной макростатистики и новостей из США, поэтому трейдеры проявляют осторожность, продолжая оценивать ситуацию в банковской сфере и планы Федрезерва по ставке.

Ранее в марте в США закрылись несколько банков, что усилило обеспокоенность по поводу того, как влияет на экономику ужесточение монетарной политики. Власти объявили ряд мер поддержки, при этом волатильность затронула и европейский банковский сектор. Днем ранее стало известно, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).

Очередное заседание Федрезерва запланировано на 21-22 марта, по итогам мероприятия регулятор объявит свое решение по ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл. По данным CME Group, 64,2% аналитиков ждут повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов, как и в феврале, с текущего уровня в 4,5-4,75% годовых, остальные допускают сохранение ставки.