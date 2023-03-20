Фьючерсы на американские индексы в понедельник стабильны на фоне осторожности инвесторов
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник в целом стабильны, следует из данных торгов. Инвесторы проявляют осторожность на фоне тихих торгов, ожидая заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе.
По состоянию на 14.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04% — до 32 058 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 12 639,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3 944,5 пункта.
В понедельник не ожидается важной макростатистики и новостей из США, поэтому трейдеры проявляют осторожность, продолжая оценивать ситуацию в банковской сфере и планы Федрезерва по ставке.
Ранее в марте в США закрылись несколько банков, что усилило обеспокоенность по поводу того, как влияет на экономику ужесточение монетарной политики. Власти объявили ряд мер поддержки, при этом волатильность затронула и европейский банковский сектор. Днем ранее стало известно, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).
Очередное заседание Федрезерва запланировано на 21-22 марта, по итогам мероприятия регулятор объявит свое решение по ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл. По данным CME Group, 64,2% аналитиков ждут повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов, как и в феврале, с текущего уровня в 4,5-4,75% годовых, остальные допускают сохранение ставки.
https://1prime.ru/Index/20230320/840126528.html