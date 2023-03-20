МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в понедельник после снижения по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов. HeadHunter раскрыла, повлияет ли на компанию делистинг с биржи Nasdaq

По состоянию на 17.09 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 1,04%, до 32194,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,3%, до 11595,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,37%, до 3931,13 пункта.

В начале этой недели фондовые индексы США показывают преимущественно позитивную динамику после того как в пятницу Dow Jones снизился на 1,21%, NASDAQ – на 0,74%, S&P – на 1,1%.

Во вторник и среду пройдет заседание Федрезерва США. По данным CME Group, более 70% опрошенных аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 4,75-5%. Кроме решения о ключевой ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

"Повышение на 50 базисных пунктов было бы безрассудным, но сохранение ставки означало бы, что банковский кризис "вытеснил" борьбу с инфляцией. Учитывая обстоятельства, повышение на 25 базисных пунктов кажется правильным", — цитирует агентство Блумберг старшего экономиста FHN Financial Криса Лоу (Chris Low).