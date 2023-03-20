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2023
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Индекс Мосбиржи поднялся до 2400 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года
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Российский рынок акций на вечерней сессии поднялся выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые с 20 сентября 2022 года, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи (с... ПРАЙМ, 20.03.2023
индексы, рынки, новости, россия, мосбиржа, индекс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций на вечерней сессии поднялся выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые с 20 сентября 2022 года, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) к 20.44 мск рос на 3,48% — до 2403,64 пункта.
По-прежнему в лидерах роста – акции ВТБ (+14,5%) и "Газпрома" (+7,44%).