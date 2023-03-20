МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций на вечерней сессии поднялся выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые с 20 сентября 2022 года, следует из динамики торгов. Российский рынок акций вырос на дивидендных ожиданиях

Рублевый индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) к 20.44 мск рос на 3,48% — до 2403,64 пункта.

По-прежнему в лидерах роста – акции ВТБ (+14,5%) и "Газпрома" (+7,44%).