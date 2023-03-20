МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли приблизительно на 1% в понедельник после падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы перешли к снижению после решения ЕЦБ

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,93%, до 7403,85 пункта, французский CAC 40 — на 1,27%, до 7013,14 пункта, немецкий DAX — на 1,12%, до 14933,38 пункта.

Европейские индексы начали новую неделю ростом после того, как по итогам предыдущей недели опустились на 4-5%. Инвесторы оценивали влияние последних потрясений в банковском секторе на мировую экономику.

Ранее в марте в США закрылись несколько банков, что усилило обеспокоенность по поводу того, как влияет на экономику ужесточение монетарной политики. Власти объявили меры поддержки, при этом волатильность затронула и европейский банковский сектор. А в воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).

На этой же неделе пройдут заседания Федеральной резервной системы США и Банка Англии, аналитики прогнозируют, что оба регулятора повысят свои ставки на 25 базисных пунктов.

Кроме того, во вторник инвесторы будут оценивать статистику из Германии, которую опубликует Центр исследований экономики Европы (ZEW). Прогнозируется, что индекс доверия инвесторов к экономике страны в марте снизился до 17,1 пункта с 28,1 пункта в феврале.