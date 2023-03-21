МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут, следуя динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР коррекционно выросли после снижения двух предыдущих дней

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% — до 3 239,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,76%, до 2 069,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,22%, до 19 042 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,33%, до 2 386,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,99%, до 6 966,7 пункта.

Биржи Японии во вторник закрыты в связи с выходным днем. В понедельник японский Nikkei 225 опустился на 1,42% — до 26 945,67 пункта.

Инвесторы в Азии следуют динамике американских индексов. В понедельник они показали рост в среднем на 1%, но технологический индекс NASDAQ вырос всего на 0,4%.

Инвесторы при этом оценивают дальнейшие планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Очередное заседание проходит 21-22 марта. По итогам регулятор объявит решение по ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

Несмотря на неопределенность в банковском секторе, трейдеры по-прежнему ожидают повышения ставки. По данным CME Group, 73,8% экспертов ожидают повышения на 25 базисных пунктов, как и в феврале, а 26,2% допускают сохранение ставки на текущей отметке в 4,5-4,75% годовых. Регулятор начал повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что усилило опасения рецессии.