МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторник ростом, поскольку инвесторы в Азии стали меньше опасаться негативного влияния банковского кризиса в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Американские биржи в основном растут в понедельник

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64%, до 3255,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,57%, до 2085,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,36%, до 19258,76 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,38%, до 2388,35 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,82%, до 6955,4 пункта. Биржи Японии во вторник закрыты в связи с выходным днем. В понедельник фондовый японский индекс Nikkei 225 упал на 1,42% — до 26 945,67 пункта.

"Есть веские причины для инвесторов вернуться после того, как буря временно закончится. Акции в Азии в основном устойчивы по разным показателям и вряд ли столкнутся с таким "разгромом" банков или потерей в облигациях, как это произошло с Silicon Valley Bank", — сказал агентству Блумберг аналитик Bloomberg Intelligence Фрэнсис Чань (Francis Chan).

Ранее регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

Всё это сказалось и в других частях света — так, оказавшийся в кризисе Credit Suisse теперь будет поглощён другим крупным швейцарским банком, UBS. И были ожидания такого же серьезного влияния на фондовые рынки Азии.

О снижении рисковых настроений в Азии говорят и долговые котировки. Так, по данным агентства, цены высокорисковых облигаций уровня Additional Tier 1, выпущенные банками АТР, выросли: 37 из 38 условно конвертируемых долларовых облигаций, торгующихся в Гонконге, подорожали, причем бессрочные облигации Westpac Banking Corp. выросли в цене на рекордную величину.