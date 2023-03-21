МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые европейские индексы во вторник показывают рост, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии по ставкам позднее на неделе, влияет на торги также рост сырьевых цен и корпоративные новости. Европейские фондовые индексы выросли после падения на прошлой неделе

По состоянию на 14.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,45% — до 7 510,85 пункта, французский CAC 40 — на 1,6%, до 7 125,33 пункта, немецкий DAX — на 1,68%, до 15 184,15 пункта

Внимание трейдеров сохраняется вокруг монетарной политики крупных центробанков. В среду свое решение по ставке объявит Федрезерв, ожидается, что регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В четверг решение по монетарной политике примет Банк Англии. Эксперты полагают, что британский центробанк повысит ставку также на 25 базисных пунктов, до 4,25% с 4%.

Поддерживает торги также удорожание сырья: медь поднимается в цене на 1,6%, нефть дорожает на 1%. В результате поднимаются энергетический и горнодобывающий сектора региона. Бумаги ArcelorMittal дорожают на 3,9%, OMV — на 3,3%, BP — на 3%, TotalEnergies — на 2,4%.

В то же время акции RWE дорожают на 2,1%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли за прошлый год почти в 4 раза, до 2,7 миллиарда евро, скорректированный показатель EBITDA при этом вырос в 1,7 раза, до 6,3 миллиарда евро.

Рынки обращают внимание и на макростатистику. Согласно данным Центра исследований экономики Европы (ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике страны в марте снизился до 13 пунктов с 28,1 пункта в феврале. Прогноз составлял 17,1 пункта.