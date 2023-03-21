МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник выросли в пределах 2% на фоне ослабления опасений инвесторов вокруг банковского сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые индексы США начали сессию ростом

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,79%, до 7536,22 пункта, французский CAC 40 — на 1,42%, до 7112,91 пункта, немецкий DAX — на 1,75%, до 15195,34 пункта.

Европейские индексы растут второй день подряд, аналитики отмечают, что на рынке ослабли опасения за банковский сектор в Европе и США, а влияние ситуации с банками на экономику уменьшилось.

Ранее в марте в США закрылись несколько крупных банков. Власти объявили меры поддержки, при этом волатильность затронула и европейский банковский сектор. Позднее Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).

"Решение ситуации с Credit Suisse является очень позитивным, поскольку оно устраняет большую неопределенность на рынке", — цитирует агентство Блумберг управляющего хедж-фондом европейских акций Selwood Asset Management LLP Карима Муссалема (Karim Moussalem).