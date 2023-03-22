МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются, что соответствует динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Фондовые индексы АТР показывают рост

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,25% — до 3 263,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2 093,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,15%, до 19 673 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,99%, до 2 412 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,94%, до 7 020,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,09%, до 27 509 пунктов.

Азиатские торги следуют динамике американских фондовых бирж. Рынки Уолл-стрит во вторник показали рост, причем технологический индекс NASDAQ поднялся на 1,6%.

Одним из важнейших событий для инвесторов остается заседание Федрезерва. Регулятор в среду объявит свое решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 85,6% аналитиков закладывают в марте февральские темпы повышения ставки — на 25 базисных пунктов, а 14,4% допускают сохранение ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых. ФРС начала повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что в то же время усилило опасения вокруг экономики.

Повышение ставки последует несмотря на кризис в банковском секторе ранее в марте, когда несколько банков США были закрыты, а власти страны объявили ряд поддерживающих мер. "Многие официальные лица ясно дали понять, что они не воспринимают банковский кризис легкомысленно и что они, вероятно, будут действовать упреждающе, когда возникнет следующий крупный риск", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).