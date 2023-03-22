Фондовые индексы АТР растут в цене вслед за США
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются, что соответствует динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,25% — до 3 263,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2 093,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,15%, до 19 673 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,99%, до 2 412 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,94%, до 7 020,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,09%, до 27 509 пунктов.
Азиатские торги следуют динамике американских фондовых бирж. Рынки Уолл-стрит во вторник показали рост, причем технологический индекс NASDAQ поднялся на 1,6%.
Одним из важнейших событий для инвесторов остается заседание Федрезерва. Регулятор в среду объявит свое решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл.
По данным CME Group, 85,6% аналитиков закладывают в марте февральские темпы повышения ставки — на 25 базисных пунктов, а 14,4% допускают сохранение ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых. ФРС начала повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что в то же время усилило опасения вокруг экономики.
Повышение ставки последует несмотря на кризис в банковском секторе ранее в марте, когда несколько банков США были закрыты, а власти страны объявили ряд поддерживающих мер. "Многие официальные лица ясно дали понять, что они не воспринимают банковский кризис легкомысленно и что они, вероятно, будут действовать упреждающе, когда возникнет следующий крупный риск", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).
https://1prime.ru/Index/20230322/840152095.html