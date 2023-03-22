МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в начале торгов в среду снижается. Фунт укрепляет позиции после выхода более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в Великобритании. Спад на рынке при этом возглавил сектор недвижимости, чувствительный к динамике процентных ставок. Фондовые индексы АТР растут в цене

FTSE 100 утром потерял 0,3% после роста почти на 2% накануне.

Инвесторы ждут решения ФРС о процентных ставках, которое будет принято позднее сегодня.

Фунт резко вырос против доллара после выхода британского индекса потребительских цен (CPI), который в феврале неожиданно повысился на 10,4% в годовом сравнении.

Трейдеры сейчас полностью уверены в том, что Банк Англии на заседании в четверг повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, опустился на 0,4%.

Акции British Land Company подешевели на 5% после того, как Morgan Stanley снизил их целевую стоимость. Сектор недвижимости в целом на момент написания обзора потерял 1,5%.