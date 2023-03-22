МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в среду вслед за американскими рынками, которые, в свою очередь, были успокоены заявлением министра финансов США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов и комментария аналитика. Индекс Nikkei упал до минимума за два месяца

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3265,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,6%, до 2098,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,73%, до 19 591,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,2%, до 2416,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 7015,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,93%, до 27 466,61 пункта.

Азиатские фондовые индексы часто откликаются на движение их "коллег" в США, где биржевой день заканчивается, когда в Азии ночь или раннее утро нового дня. А основные биржи Уолл-стрит, закрылись позитивно после заявления Йеллен о том, что американские банки смогут получить правительственную помощь, если возникнут угрожающие этой системе риски. Это означает, что клиенты смогут получить свои деньги, даже если банк начнет слабеть, подчеркнула она.

"Йеллен выступила и сказала, что если потребуется защитить другие депозиты, то они готовы и способны это сделать. Я думаю, что это очень сильное заявление, и рынки смогли успокоиться", — сказала агентству Ассошиэйтед Пресс главный специалист по инвестиционной стратегии в Sanctuary Wealth Мэри-Энн Бартелс (Mary Ann Bartels).

Регуляторы штата Калифорния ранее в марте закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из банка в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.