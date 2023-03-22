МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы в основном поднимаются в среду, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают решений Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, одновременно оценивая макростатистику. Индекс FTSE 100 опускается на старте торгов

По состоянию на 13.31 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,13% — до 7 526,25 пункта. Французский CAC 40 рос на 0,24% — до 7 129,99 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 15 277,25 пункта.

ФРС США объявит решение по ставке в среду вечером. По данным CME Group, 86,4% экспертов закладывают повышение ставки на 25 базисных пунктов, как и в феврале, а 13,6% допускают сохранение ставки на текущей отметке в 4,5-4,75% годовых.

А в четверг решение по ставке озвучит Банк Англии. Эксперты прогнозируют, что британский регулятор повысит ключевую ставку до 4,25% с 4%.

Влияет на торги и макростатистика. Годовая инфляция в Великобритании по итогам февраля неожиданно ускорилась — до 10,4% с 10,1% в январе. Аналитики, напротив, ожидали снижения до 9,9%. В результате фунт укрепляется к доллару на 0,6%. Дорогая национальная валюта уменьшает относительный доход компаний-экспортеров, что оказывает давление на индекс FTSE 100.

Акции французской Ubisoft Entertainment дорожают на 1,8%. Ранее аналитики HSBC повысили рейтинг акций до "покупать". А бумаги Marks and Spencer Group растут в цене на 3,9% после того, как аналитики Citi улучшили прогноз по акциям британского ритейлера до "покупать".