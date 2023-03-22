МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Торги фьючерсами на американские индексы в среду проходят разнонаправленно перед ключевым решением Федеральной резервной системы о процентных ставках. На этом заседании центробанку придется балансировать между борьбой с инфляцией и опасениями насчет банковской системы. Фьючерсы США падают на ожидании заседания ФРС

Как ожидается, после недавних потрясений в банковском секторе центробанк повысит ставки на четверть процентного пункта. До начала текущего банковского кризиса участники рынка в целом предполагали, что ФРС повысит ставку в марте на 50 б. п. По мнению аналитиков, пауза маловероятна, так как она укажет на смятение среди руководителей ФРС.

Двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке завершится сегодня в 18.00 по Гринвичу. Кроме того, участники торгов будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая начнется в 18.30 по Гринвичу. Инвесторы ждут информации о будущем курсе политики центробанка.

"На ФРС возложена сложная задача, так как страхи насчет финансовой системы усиливаются. Хотя центробанк, вероятно, продолжит цикл ужесточения политики с повышением ставки на 25 б. п., на наш взгляд, прогноз касательно будущих заседаний станет менее определенным, — полагает Габриэле Фоа, управляющий совместным портфелем в Algebris Investments. — Центральное место займут макроданные, и ФРС придется балансировать между признанием прогресса в борьбе с инфляцией и определением приоритетов для текущих рисков".

Ведущие индексы США выросли в последние две сессии после того, как спасение Credit Suisse и меры центробанков по увеличению ликвидности помогли смягчить беспокойство насчет угроз другим банкам.

Однако неудачные попытки проблемного регионального кредитора First Republic Bank получить свежий капитал поддерживают некоторые страхи насчет банковского сектора.

Акции First Republic на премаркете подорожали на 1,5%. Bloomberg News во вторник сообщило, что американское правительство может оказать помощь банку.

Бумаги PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorp подорожали на 0,5% и 1,3% соответственно в ходе волатильных торгов.

Доходность американских гособлигаций снижается на фоне осторожности. Доходность 2-летних бондов США достигла 4,17%.

Фьючерсы e-mini на DJIA добавили 24 пункта, или 0,07%, фьючерсы e-mini на S&P 500 повысились на 1,5 пункта, или 0,04%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 понизились на 12,75 пункта, или 0,1%.

Бумаги Virgin Orbit Holdings Inc подскочили на 61,3% после сообщения Reuters о том, что компания близка к получению инвестиций на 200 млн долларов от венчурного инвестора Мэтью Брауна.

Бумаги GameStop Corp подорожали на 47%. Компания неожиданно отчиталась о прибыли за 4-й квартал благодаря снижению расходов и сокращению рабочих мест.

Акции Nike Inc на премаркете подешевели на 0,48%. Производитель спортивной одежды и обуви повысил годовой прогноз выручки, но предупредил о давлении на маржу.