МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы незначительно снижаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фьючерсы США падают на ожидании заседания ФРС

По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,13%, до 32519,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 11848,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 3998,25 пункта.

Позднее Федрезерв опубликует итоги своего двухдневного заседания. По данным CME Group, более 80% опрошенных прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 4,75-5%. Кроме решения о ключевой ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

Также, по словам аналитиков, слабая динамика в среду связана со значительным ростом днем ранее. По итогам торгов вторника Dow Jones увеличился на 0,98%, NASDAQ — 1,58%, S&P 500 — на 1,3%.

"Рынки акций сегодня утром стоят на месте в преддверии решения ФРС по ставке и после значительного роста днем ранее", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс старшего рыночного аналитика торговой платформы OANDA Крейга Эрлама (Craig Erlam).