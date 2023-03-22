МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы выросли на снижении опасений за финсектор

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,41%, до 7566,84 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 7131,12 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 15216,19 пункта.

Позднее в среду Федрезерв опубликует итоги своего двухдневного заседания. По данным CME Group, около 85% опрошенных прогнозируют повышение учётной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5%, при этом остальные не ждут изменений.

"Страха перед повышением ставки нет, потому что участники торгов полагают, что оно будет одним из последних в цикле ужесточения политики ФРС, а во второй половине года произойдет минимум два снижения ставки", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

В четверг также будут обнародованы решения Банка Англии. Аналитики полагают, что британский регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов.