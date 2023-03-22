Европейские фондовые индексы в среду выросли перед публикаций решений ФРС
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,41%, до 7566,84 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 7131,12 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 15216,19 пункта.
Позднее в среду Федрезерв опубликует итоги своего двухдневного заседания. По данным CME Group, около 85% опрошенных прогнозируют повышение учётной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5%, при этом остальные не ждут изменений.
"Страха перед повышением ставки нет, потому что участники торгов полагают, что оно будет одним из последних в цикле ужесточения политики ФРС, а во второй половине года произойдет минимум два снижения ставки", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).
В четверг также будут обнародованы решения Банка Англии. Аналитики полагают, что британский регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
https://1prime.ru/Index/20230322/840164551.html