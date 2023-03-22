Американские индексы в среду перешли к росту после публикации итогов заседания ФРС
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы перешли к росту после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки на 25 базисных пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.41 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,02%, до 32566,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,59%, до 11930,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4014 пунктов.
До оглашения итогов заседания ФРС американские индексы преимущественно снижались. Так, Dow Jones снижался, торгуясь на уровне в 32515 пунктов, Nasdaq немного рос, достигая 11881 пункта, а S&P 500 также снижался, торгуясь на уровне в 4000 пунктов.
ФРС США по итогам мартовского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 4,75-5% годовых.
Следующее заседание ФРС США пройдет 2-3 мая.
https://1prime.ru/Index/20230322/840164955.html