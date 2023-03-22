МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы перешли к росту после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки на 25 базисных пунктов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США начали сессию ростом

По состоянию на 21.41 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,02%, до 32566,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,59%, до 11930,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4014 пунктов.

До оглашения итогов заседания ФРС американские индексы преимущественно снижались. Так, Dow Jones снижался, торгуясь на уровне в 32515 пунктов, Nasdaq немного рос, достигая 11881 пункта, а S&P 500 также снижался, торгуясь на уровне в 4000 пунктов.

ФРС США по итогам мартовского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 4,75-5% годовых.

Следующее заседание ФРС США пройдет 2-3 мая.