МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном снижаются следом за Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Биржи АТР выросли вслед за рынками США

По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% — до 3 265,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,09%, до 2 100,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднимался на 0,78%, до 19 744 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,08% — до 2 415,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,68%, до 6 968,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,33%, до 27 375 пунктов.

В среду ФРС объявила итоги мартовского заседания. Регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых. Также американский центробанк понизил прогноз роста ВВП страны на текущий год, а по инфляции — повысил.

Регулятор также отметил, что банковская система США устойчива, но последние события могут оказать давление на экономическую активность. При этом на конец 2024 года большинство членов комитета по открытым рынкам закладывают понижение ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что в 2023 году снижение процентной ставки в США не рассматривается.

После заседания фондовые индексы США снизились на 1,6%, что отражается на азиатских торгах. "Уход от риска после недавнего заседания ФРС подготовил почву для того, чтобы азиатский регион понес некоторые потери", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).