МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Акции банков сегодня возглавили снижение в британском индексе FTSE 100. Фунт укрепляет позиции перед заседанием Банка Англии, на котором он, как ожидается, 11-й раз подряд повысит процентные ставки. Акции Coinbase падают после извещения о предстоящих обвинениях

FTSE 100 утром опустился на 0,4%. В среду индекс закрылся на максимуме более чем за неделю.

Фунт вырос к доллару после того, как ФРС накануне, как и ожидалось, повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, но отметила, что склонна взять паузу в повышении ставок вследствие банковского кризиса.

Теперь внимание переключается на Банк Англии, который, как предполагается, также увеличит ставку кредитования на 25 б. п. Его решение будет объявлено в 12.00 по Гринвичу. Ожидания резко изменились в среду, когда макроданные указали на неожиданный всплеск инфляции в Великобритании.

Банковский сектор Великобритании утром потерял 1,1% после двух последовательных дней роста.

Индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, снизился на 0,2%.

Акции Informa подешевели на 1,7% после того, как Morgan Stanley снизил их рейтинг с "выше рынка" до "наравне с рынком".