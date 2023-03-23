МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы в четверг снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают решения Банка Англии по ставке. Индекс FTSE 100 опускается утром четверга

При этом Федеральная резервная система (ФРС) США, а также центробанки Швейцарии и Норвегии уже повысили свои ставки.

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,91% — до 7 497,72 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 7 096,93 пункта, немецкий DAX — на 0,6%, до 15 124,45 пункта.

Позднее в ходе торгов Банк Англии объявит свое решение по монетарной политике. Эксперты прогнозируют, что британский регулятор повысит ключевую ставку до 4,25% с 4%.

Банк Англии проводит заседание после ФРС США. Американский центробанк в среду ожидаемо повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых, исключив ее понижение в текущем году, но допустив в следующем. В мае рынки теперь в основном ожидают сохранения ставки ФРС.

После заседания ФРС США доллар дешевеет к мировым валютам, а фунт стерлингов поддерживается ожиданиями повышения ставки. В результате фунт дорожает к доллару на 0,5%. Дорогая национальная валюта снижает относительный доход компаний-экспортеров, что негативно для рынка акций.

Ранее в четверг уже повысили свои ставки Национальный банк Швейцарии (на 50 базисных пунктов, до 1,5%) и центробанк Норвегии (на 25 базисных пунктов, до 3%). Оба решения совпали с прогнозами.