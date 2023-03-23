МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы поднимаются в четверг, следует из данных торгов. Рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Голубиный помет ФРС США озадачил инвесторов

По состоянию на 12.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,22% — до 32 329 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,96%, до 12 828,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3 989,75 пункта.

ФРС в среду ожидаемо повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых. Регулятор отметил, что не ожидает понижения ставки в текущем году, но допускает в следующем. По итогам торгов среды биржи США опустились на 1,6%.

По данным CME Group, 55,8% аналитиков теперь прогнозируют сохранение учетной ставки ФРС в мае, 44,2% — повышение еще на 25 базисных пунктов. Таким образом, рынки допускают, что ФРС может прервать цикл повышений, который начался в марте прошлого года.

В то же время акции криптобиржи Coinbase на предторгах дешевеют на 10,6%. Биржа на этой неделе получила уведомление от властей США о предстоящем обвинении в нарушении законов.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 марта. Аналитики прогнозируют, что показатель увеличился на 5 тысяч — до 197 тысяч заявок.