МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют снижение, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в четверг в основном ростом

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,54%, до 3 268,89 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,19%, до 2 115,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — уменьшается на 0,19%, до 20 012 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,69%, до 2 407,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,18%, до 6 956 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,28%, до 27 342,5 пункта.

Рынки обращают внимание на ряд данных. С одной стороны, макростатистику можно было бы назвать в целом позитивной. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, опустился до 48,1 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее. В то же время аналогичный индекс Японии поднялся до 51,9 пункта с 51,1 пункта в феврале, а годовая инфляция в Японии замедлилась по итогам февраля до 3,3% с 4,3% месяцем ранее.

В то же время на рынках в целом сохраняется неопределенность относительно того, как ужесточение монетарной политики мировыми финансовыми регуляторами повлияет на экономику, особенно на банковский сектор. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. А в четверг ставки рефинансирования повысили центробанки Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

Но рынки полагают, что цикл повышений близится к завершению. По данным CME Group, 66,6% аналитиков прогнозируют сохранение учётной ставки ФРС в США по итогам майского заседания ФРС, которая начала повышать её в прошлом году для борьбы с инфляцией, что в то же время усилило опасения по поводу рецессии. Показатель инфляции демонстрирует снижение, но остается выше целевого уровня Федрезерва в 2%.

Тем временем акции Toshiba дорожают на 4,8% после того, как компания приняла предложение о своей покупке от консорциума во главе с Japan Industrial Partners Inc на сумму почти в 2 триллиона иен (около 15,2 миллиарда долларов).