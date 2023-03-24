МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Японский рынок акций в пятницу закрылся с понижением: трейдеры опасались, что укрепление иены негативно скажется на прибыли местных компаний. Кроме того, инвесторы по-прежнему опасаются разрастания банковского кризиса. Да не все так и плохо

Индекс Nikkei завершил торги с понижением на 0,13% до 27 385,25 пункта, а за неделю потерял 0,19%

Более общий индекс Topix снизился на 0,10% до 1955,32 пункта, потеряв за неделю 0,2%.

"Причиной сегодняшнего снижения на рынке было укрепление иены, кроме того, инвесторы продолжают оценивать последствия проблем в банковском секторе", — заявил Соити Арисава, главный менеджер департамента анализа инвестиций в IwaiCosmo Securities.

В пятницу иена достигла шестинедельного максимума к доллару, в то время как трейдеры продолжают оценивать намеки ФРС США на возможную приостановку повышения процентных ставок.

На готовность инвесторов к риску негативно повлияло банкротство американского Silicon Valley Bank и проблемы с ликвидностью у швейцарского Credit Suisse. Рынки стали опасаться наступления глобального финансового кризиса.

Акции Toyota Motor Corp снизились на 0,17%, а Honda Motor Co Ltd — на 0,62%.

Акции Fast Retailing, владельца Uniqlo, потеряли 1,01% оказав наибольшее давление на Nikkei. Бумаги производителя медицинского оборудования Terumo Corp упали на 2,79%, а производителя робототехники Fanuc Corp — на 0,76%. Доллар перешел в минус к иене после публикации итогов заседания ФРС

Сектор разведки нефти упал на 1,27%, показав худший результат среди 33 отраслевых субиндексов на Токийской фондовой бирже на фоне падения цен на нефть.

Финансовый сектор демонстрировал слабость. Банковский субиндекс просел на 0,77%, а страховой — на 0,93%.

Акции Tokio Marine Holdings Inc понесли наибольшие потери среди 30 основных компонентов Topix, лишившись 1,19% своей стоимости. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 1,10%.

Бумаги производителя оборудования для производства полупроводников Tokyo Electron выросли на 1,83%, оказав наибольшую поддержку индексу Nikkei. Акции производителя кремниевых пластин Shin-Etsu Chemical прибавили 2,23%.

Акции Toshiba Corp подскочили на 4,2% после того, как совет директоров компании принял предложение о ее выкупе, сделанное группой инвесторов во главе с инвесткомпанией Japan Industrial Partners.

В целом среди компонентов Nikkei 69 продемонстрировали рост, 149 — снижение и 7 не изменились в цене.