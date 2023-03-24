МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением, на мировых рынках по-прежнему неспокойно, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei снизился по итогам пятницы

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,64%, до 3265,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,25%, до 2116,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,67%, до 19 915,68 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,39%, до 2414,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,19%, до 6955,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,13%, до 27 385,25 пункта.

Биржи АТР в основном снизились, в то время как инвесторы всего мира по-прежнему опасаются за банковский сектор, испытывающий волнения после стремительного банкротства крупного американского банка Silicon Valley Bank. Сам банк кивал на ужесточение монетарной политики как источник своих проблем. Тем временем Федеральная резервная система США в среду повысила учетную ставку ещё на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5 б.п. А в четверг ставки рефинансирования повысили также центробанки Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

Внимание инвесторов могло также привлечь прошедшее в четверг слушание в конгрессе США, где глава известной соцсети TikTok Чжоу Шоуцзы пытался защитить её от критики американских властей, видящих в ней угрозу "национальной безопасности". Администрация США заявляла, что данные американских пользователей могут быть переданы китайским властям, так как TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.

Несмотря на попытки гендиректора TikTok убедить конгресс, что компания не подчиняется ни одному из правительств, а данные американских пользователей надежно защищены, позднее в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом видит в TikTok угрозу, с которой нужно покончить "так или иначе".