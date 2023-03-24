МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы в пятницу снижаются, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры склонны к уходу от риска после нового раунда повышений ключевых ставок, рынки оценивают и макростатистику. Московская биржа проведет торги 8 мая

По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,8% — до 7 364,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,93%, до 7 001,7 пункта, немецкий DAX — на 1,93%, до 14 918,05 пункта.

Участники торгов вновь опасаются за экономические перспективы, особенно в банковской сфере, после нового раунда повышений ставок мировыми центробанками. Банк Англии в четверг повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% с 4%, при этом заявив о готовности повысить ее еще больше в случае роста инфляционного давления. Днем ранее также повысили свои ставки центробанки Швейцарии (на 50 базисных пунктов, до 1,5%) и Норвегии (на 25 базисных пунктов, до 3%).

На этом фоне заметно проседает банковский сектор, в лидерах снижения — немецкий Deutsche Bank, чьи акции падают в цене на 11,3%. Бумаги Commerzbank дешевеют на 8,3%, Societe Generale — на 6,7%, Credit Suisse — на 5,5%.

Рынки также оценивают неоднозначную макростатистику. С одной стороны, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в марте неожиданно вырос, до 54,1 пункта с 52 пунктов в феврале. Лучше ожиданий оказались и композитные индексы для Германии и Франции. Но промышленные PMI как для еврозоны, так и для двух стран оказались хуже ожиданий, а также ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности.

В то же время удешевление нефти и меди сдерживает энергетический и горнодобывающий сектора. Цены на нефть опускаются на 2,7%, медь дешевеет на 1,1%. В результате акции TotalEnergies дешевеют на 4%, OMV и BP — на 3,8%, Shell — на 3,4%. Бумаги ArcelorMittal снижаются в цене на 4,4%, Glencore — на 3,2%.