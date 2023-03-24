МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне усилившихся опасений за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Американский инвестор раскрыл, кто "испортил" экономику США

По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,42%, до 31970,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 11735,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 3927 пунктов.

Последние две недели на мировых рынках наблюдается значительная волатильность на фоне потрясений в банковском секторе и решений центробанков. Ряд крупных регуляторов, включая Федеральную резервную систему США, повысили свои ключевые ставки.

"Доверие хрупко, волатильность на рынке, вероятно, останется высокой, и политикам, возможно, придется пойти дальше, чтобы убедиться, что вера в финансовую систему остается устойчивой", — приводит агентство Блумберг слова инвестиционного директора UBS Global Wealth Management Марка Хефеле (Mark Haefele).

По словам Хефеле, финансовые условия, скорее всего, будут продолжать ужесточаться, и это повышает риск "жесткой посадки" экономики, даже если центробанки смягчат подход к повышению ставок.