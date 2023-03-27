МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы уверенно растут в понедельник после выхода данных о неожиданном улучшении делового климата в Германии, при этом локомотивом роста выступает банковский сектор, свидетельствуют данные торгов. Глава ЕЦБ отметила стабильность банков еврозоны

По состоянию на 11.49 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,62% до 7 451,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,87%, до 7 076,32 пункта, немецкий DAX — на 1,02%, до 15 110,15 пункта.

Основные европейские индексы растут, причём уверенно, в начале недели, а в лидерах — немецкий, прибавляющий более 1%. Трейдеры оценивают макростатистику. Так, индекс делового климата в Германии вырос до 93,3 пункта с 91,1 пункта в феврале, в то время как ожидалось снижение показателя.

В отраслевом же разрезе — акции большинства европейских банков дорожают, а больше всего растет стоимость бумаг Deutsche Bank (+3,5%).

На это могли повлиять новости о том, что ранее в понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила, что все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят американскому First-Citizens Bank. Это снижает вероятность глобального банковского кризиса, опасения о котором были после банкротства ряда кредитных организаций в США и на признаках проблем и в Европе.