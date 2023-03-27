МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы уверенно растут в понедельник после выхода данных о неожиданном улучшении делового климата в Германии, при этом локомотивом роста выступает банковский сектор, свидетельствуют данные торгов.

Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия

Глава ЕЦБ отметила стабильность банков еврозоны

По состоянию на 11.49 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,62% до 7 451,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,87%, до 7 076,32 пункта, немецкий DAX — на 1,02%, до 15 110,15 пункта.

Основные европейские индексы растут, причём уверенно, в начале недели, а в лидерах — немецкий, прибавляющий более 1%. Трейдеры оценивают макростатистику. Так, индекс делового климата в Германии вырос до 93,3 пункта с 91,1 пункта в феврале, в то время как ожидалось снижение показателя.

В отраслевом же разрезе — акции большинства европейских банков дорожают, а больше всего растет стоимость бумаг Deutsche Bank (+3,5%).

На это могли повлиять новости о том, что ранее в понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила, что все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят американскому First-Citizens Bank. Это снижает вероятность глобального банковского кризиса, опасения о котором были после банкротства ряда кредитных организаций в США и на признаках проблем и в Европе.