МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. S&P ожидает роста ВВП Китая выше прогноза в Пекине

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 3251,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,11%, до 2119,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,76%, до 19565,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,24%, до 2409,22 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%, до 6962 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,33%, до 27476,87 пункта.

Настроения инвесторов как во всем мире, так и в Азии довольно неоднозначны, поскольку все еще существуют опасения по поводу кризиса банковского сектора.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, в марте власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.

"Ни один банк не застрахован в нынешних условиях. Силы, которые привели к кризису, наблюдаемому до сих пор, в виде более высоких ставок и неопределенности вкладчиков, только продолжают расти", — сказал агентство Франс Пресс главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).

Однако ранее в понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank. Эта новость улучшила настроения на рынках, в том числе в Азии.