МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля, следует из данных торгов на Московской бирже. Суд арестовал часть акций Калининградского морского торгового порта

Индекс РТС к 13.26 мск подскакивает на 2,23%, до 999,56 пункта, рублевый индекс Мосбиржи при этом растет на 1,48%, до 2427,05 пункта. Минутами ранее долларовый индекс РТС повышался выше отметки в 1000 пунктов.