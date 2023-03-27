МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки больше склонны к риску из-за ослабления обеспокоенности вокруг банковского сектора после новостей об обанкротившемся Silicon Valley Bank. Патрушев предрек США дефолт

По состоянию на 17.09 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,62%, до 32 437,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 11 877,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,54%, до 3 992,41 пункта.

После позитивных новостей о SVB инвесторы более склонны к риску, что поддерживает фондовые рынки. Ранее в понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank. Бумаги First Citizens подскочили в цене на 42%, First Republic Bank — на 16%.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

"Передача части обанкротившегося банка новому владельцу может дать регулятору больше возможностей для решения проблем, которые все еще могут возникнуть в других местах, особенно в региональных банках США", — цитирует портал MarketWatch слова аналитика Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер (Susannah Streeter).

Акции Tesla в то же время дорожают на 3,4% ранее аналитики Barclays сообщили, что ожидают поставки компании за первый квартал лучше прогнозов. А бумаги Pinterest растут в цене на 5%, аналитики UBS повысили рейтинг акций компании до "покупать".