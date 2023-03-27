МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись ростом на 1%, свидетельствуют данные торгов. На рынках наблюдалась склонность трейдеров к риску после новостей об обанкротившемся американском банке Silicon Valley Bank (SVB). Американские биржи растут на ослаблении рисков вокруг банковского сектора

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, до 7 471,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 7 078,27 пункта, немецкий DAX — на 1,14%, до 15 127,68 пункта.

Рисковые настроения на рынках поддерживают позитивные новости о банке SVB. Ранее в понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Повлияла на торги и сильная макростатистика из Германии. Так, индекс делового климата в Германии, публикуемый исследовательским институтом IFO, в марте неожиданно вырос до 93,3 пункта с 91,1 пункта в феврале. В сообщении институт отметил, что "несмотря на потрясения в некоторых международных банках, экономика Германии стабилизируется".

Поддержало торги и удорожание нефти на 3,5-4%. На этом фоне подорожали акции компаний энергетического сектора. Акции BP выросли в цене на 2,1%, Equinor — на 1,7%, Shell — на 1,2%.