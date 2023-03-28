МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно умеренно растут во вторник на оптимизме в банковском секторе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. В США с начала года зафиксировали более 130 случаев массовой стрельбы

По состоянию на 14.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,09%, до 32660 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на 0,04%, до 12784 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — растет на 0,02%, до 4008,25 пункта.

"Облегчающая атмосфера помогает акциям немного набрать обороты за счёт надежд на то, что волатильность, охватившая банковский сектор, ослабла", — сказала порталу Market Watch глава отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).

"Поскольку распространение банковских проблем пока ограничено, надежды на то, что катастрофа окажет меньшее влияние на глобальный рост, немного возросли", — добавила Стритер.

Ранее в понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank.