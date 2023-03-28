МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать ситуацию в банковской сфере, обращая внимание и на макростатистику. Индекс доверия потребителей в США поднялся в марте

По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,31%, до 32 532,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,4%, до 11 722,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,01%, до 3 998,03 пункта.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг банковского сектора. В понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank. На этом фоне акции First-Citizens подорожали на 53,7% в понедельник, во вторник стоимость поднимается на 5,4%.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику из США. Так, индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 104,2 пункта с пересмотренного показателя февраля в 103,4 пункта, сообщила аналитическая фирма Conference Board. Прогнозировалось снижение показателя до 101 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 102,9 пункта.

Бумаги Alibaba Group дорожают на 7,9% после того, как компания сообщила о реорганизации, в рамках которой выделит разные направления своего бизнеса в шесть самостоятельных подразделений. Акции Lyft растут в цене на 3,5%, ранее компания объявила о смене гендиректора с 17 апреля.