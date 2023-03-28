МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника незначительным ростом, свидетельствуют данные торгов. Биржи США торгуются разнонаправленно во вторник

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, до 7 484,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 7 088,34 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 15 142,02 пункта.

Днем ранее индексы показали рост на 1% на фоне ослабления опасений в банковской сфере после новостей из США. В понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) страны сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank.

Акции европейских банков в итоге подорожали: UniCredit — на 4,4%, ING Groep и UBS Group — на 1,7%, Commerzbank — на 1,6%.

Удорожание нефти на при этом поддержало акции компаний энергетического сектора. Бумаги BP выросли в цене на 2,3%, Shell — на 1,6%, Eni — на 1,9%.