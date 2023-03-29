МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на новостях об изменении структуры Alibaba, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые биржи АТР в основном растут на общем оптимизме

По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на символические 0,04% — до 3243,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite растет на 0,12% — до 2106,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,02%, до 20184 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,11% — до 2432,33 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,15%, до 7045 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 27692,5 пункта.

Днем ранее крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding сообщила о проведении реорганизации, в рамках которой выделит разные направления своего бизнеса в шесть отдельных подразделений. Отмечается, что эти подразделения будут самостоятельно решать вопросы о привлечении средств, в том числе посредством IPO.

На этом фоне акции компании по итогам вторника подорожали на торгах в Нью-Йорке на 14,3%, в среду в Гонконге стоимость бумаг поднимается на 13,2%. По словам аналитиков, в краткосрочной перспективе это может послужить позитивным фактором для рынков.

"В краткосрочной перспективе инвесторы могут увлечься позитивом. План перестановки в Alibaba может также заставить инвесторов задуматься о том, что и другие технологические компании, такие как Tencent, последуют этому примеру", — цитирует агентство Франс Пресс старшего аналитика-исследователя Forsyth Barr Asia Уиллера Чена (Willer Chen).