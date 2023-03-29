МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы более склонны к риску на фоне ослабления опасений вокруг банковского сектора. Минфин подготовил проект о доле продаж товаров на биржевом рынке

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,07%, до 7 564,27 пункта, французский CAC 40 — на 1,39%, до 7 186,99 пункта, немецкий DAX — на 1,23%, до 15 328,78 пункта.

На торги повлияли новости вокруг банков. Ранее в среду UBS Group AG объявил о том, что вернет на прежний пост своего бывшего гендиректора Серджо Эрмотти, руководившего корпорацией с 2011 по 2020 год. Причиной банк UBS назвал "новые трудности и приоритеты", возникшие после планируемого приобретения Credit Suisse, для решения которых экс-глава "подходит идеально". После этой новости акции банка подорожали на 3,7% на торгах Швейцарии.

Повлияла на индексы и макростатистика из Германии. По данным исследовательской компания GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 29,5 пункта с минус 30,6 пункта месяцем ранее. Прогноз составлял минус 29,2 пункта.