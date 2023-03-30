МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы сильно растут на отсутствии плохих новостей в банковском секторе США, что повысило аппетит к рисковым активам, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Азиатские биржи закрылись в основном ростом

По состоянию на 13.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,5%, до 33071 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 13015,75 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 4076,25 пункта.

"Еще один день без каких-либо нежелательных банковских сюрпризов поднял рынки, поскольку инвесторы вернулись к рискованному подходу", — сказал порталу Market Watch глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

"Это говорит о восстановлении доверия среди инвесторов, которые были потрясены быстрым развитием проблем, касающихся нескольких американских и европейских банков", — приводит портал также мнение инвестиционного директора AJ Bell Расса Маулда (Russ Mould).

Ранее американский First-Citizens Bank заявил о приобретении депозитов и кредитов SVB, банкротство которого положило начало беспокойствам в банковском секторе.