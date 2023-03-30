МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом, свидетельствуют данные торгов. На рынках по-прежнему преобладают рисковые настроения, трейдеры также оценивают макростатистику из Германии. Индекс Мосбиржи незначительно растет во второй половине дня

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,74%, до 7 620,43 пункта, французский CAC 40 — на 1,06%, до 7 263,37 пункта, немецкий DAX — на 1,26%, до 15 522,4 пункта.

В четверг участники торгов в основном проявляли склонность к риску, что поддержало фондовые рынки. Так, азиатские биржи закрылись в основном в плюсе, индексы Уолл-стрит также показывали рост.

"Опасения вокруг банковского сектора продолжают ослабевать, что дает поддержку более широкому рынку", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,4% с 8,7% месяцем ранее, прогноз составлял 7,3%.