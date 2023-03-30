МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом, свидетельствуют данные торгов. На рынках по-прежнему преобладают рисковые настроения, трейдеры также оценивают макростатистику из Германии.

Московская биржа перед открытием торгов

Индекс Мосбиржи незначительно растет во второй половине дня

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,74%, до 7 620,43 пункта, французский CAC 40 — на 1,06%, до 7 263,37 пункта, немецкий DAX — на 1,26%, до 15 522,4 пункта.

В четверг участники торгов в основном проявляли склонность к риску, что поддержало фондовые рынки. Так, азиатские биржи закрылись в основном в плюсе, индексы Уолл-стрит также показывали рост.

"Опасения вокруг банковского сектора продолжают ослабевать, что дает поддержку более широкому рынку", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,4% с 8,7% месяцем ранее, прогноз составлял 7,3%.