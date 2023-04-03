МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии понедельника растет на 1,1%, лидируют же котировки "нефтянки" после скачка цен на нефть более чем на 5%, следует из данных Московской биржи. В Госдуме хотят смягчить ответственность по экономическим статьям

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растёт на 1,11%, до 2477,93 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,98%, до 1006,57 пункта.

Стоимость нефти марки Brent растет на 5,3%, до 84,1 доллара за баррель. Это происходит после объявленного решения ряда стран из ОПЕК+ дополнительно сократить свою совокупную добычу нефти с мая суммарно более чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки.