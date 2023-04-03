Фондовые индексы АТР в основном выросли после ряда статданных по региону
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно ростом после ряда статданных, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,72%, до 3296,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,14%, до 2149,02 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 20415 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,18%, до 2472,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,63%, до 7223 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,52%, до 28188,15 пункта.
Ранее в понедельник были опубликованы статданные по Азии. Так, индекс деловой активности в Южной Корее в марте вырос до 49,2 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее.
В Австралии индекс PMI в производственном секторе снизился лишь до 49,1 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, что оказалось лучше прогноза аналитиков в 48,7 пункта.
Кроме того, объем розничных продаж в Австралии в марте в месячном выражении вырос на 0,2% при прогнозе роста лишь на 0,1%.
https://1prime.ru/Index/20230403/840269673.html