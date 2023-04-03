МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно ростом после ряда статданных, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы растут на оптимистичных настроениях инвесторов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,72%, до 3296,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,14%, до 2149,02 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 20415 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,18%, до 2472,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,63%, до 7223 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,52%, до 28188,15 пункта.

Ранее в понедельник были опубликованы статданные по Азии. Так, индекс деловой активности в Южной Корее в марте вырос до 49,2 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее.

В Австралии индекс PMI в производственном секторе снизился лишь до 49,1 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, что оказалось лучше прогноза аналитиков в 48,7 пункта.

Кроме того, объем розничных продаж в Австралии в марте в месячном выражении вырос на 0,2% при прогнозе роста лишь на 0,1%.