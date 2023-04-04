МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут; австралийский индекс перешел к росту после публикации итогов заседания центробанка, свидетельствуют данные торгов. Япония будет отслеживать влияние решения членов ОПЕК+ на экономику

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% — до 3304,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,43% — до 2139,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,62%, до 20289 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,54% — до 2485,54 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,28%, до 28267,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,19% — до 7239,9 пункта, при этом до публикации итогов заседания центробанка индекс снижался.

Резервный банк (ЦБ) Австралии по итогам мартовского заседания сохранил ключевую ставку на уровне 3,6%.

Объявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти рядом стран привело к резкому скачку цен на сырье в понедельник. Это в свою очередь вызвало инфляционные опасения на рынках. Инвесторы вновь оценивают возможные действия мировых центробанков, поскольку ускорение роста потребительских цен может привести к дополнительному ужесточению монетарной политики.

По мнению стратега JPMorgan Chase & Co Марко Колановича (Marko Kolanovic), которого цитирует агентство Франс Пресс, несмотря на несколько положительных недель, фондовые рынки будут слабеть оставшуюся часть года из-за сохраняющихся опасений за банковский сектор, потрясений на нефтяном рынке и общего замедления экономического роста в мире.