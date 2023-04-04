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2023
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Российский рынок акций растет на старте торгов вторника
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. Российский рынок акций в начале сессии вторника прибавляет 0,3%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,28% — до 2480,20 пункта, индекс... ПРАЙМ, 04.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии вторника прибавляет 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,28% — до 2480,20 пункта, индекс РТС снижался на 0,52%, до 983,62 пункта.
Различие в динамике индексов объясняется ростом доллара на 63 копейки, до 79,37 рубля.