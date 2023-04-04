МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии вторника прибавляет 0,3%, следует из данных Московской биржи. Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,28% — до 2480,20 пункта, индекс РТС снижался на 0,52%, до 983,62 пункта.

Различие в динамике индексов объясняется ростом доллара на 63 копейки, до 79,37 рубля.