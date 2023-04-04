МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года

К 10.55 мск индекс Мосбиржи подскакивает на 1,09%, до 2500,29 пункта; долларовый индекс РТС увеличивается на 0,19%, до 990,7 пункта.