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2023
https://1prime.ru/Index/20230404/840277549.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года
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. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже. К 10.55 мск индекс Мосбиржи подскакивает на 1,09%,... ПРАЙМ, 04.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 10.55 мск индекс Мосбиржи подскакивает на 1,09%, до 2500,29 пункта; долларовый индекс РТС увеличивается на 0,19%, до 990,7 пункта.