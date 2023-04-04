МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры обратили внимание на статистику и итоги заседания австралийского ЦБ. Япония будет отслеживать влияние решения членов ОПЕК+ на экономику

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,49% — до 3 312,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,45%, до 2 139,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,66% — до 20 274,59 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,33% — до 2 480,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,18%, до 7 236 пунктов, японский индекс Nikkei 225 — на 0,35%, до 28 287,42 пункта.

На динамику индексов оказывали влияние внутренние новости. Так, инфляция в Южной Корее в марте в годовом выражении замедлилась до 4,2% с 4,8%, прогноз составлял 4,3%. Месячная инфляция ожидаемо замедлилась до 0,2% с 0,3%.

Резервный банк (ЦБ) Австралии ранее в ходе торгов ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 3,6% по итогам мартовского заседания.

Трейдеры обратили внимание и на неожиданное решение ОПЕК+ о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти. Белый дом заявил, что США не считают это решение разумным. Нефтяные котировки в понедельник выросли на 6%. Одним из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти является Китай.