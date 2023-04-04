МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются примерно на 0,6%, пока рынки оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США в основном снижаются

По состоянию на 18.24 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,61% — до 33394,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 12123,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,6%, до 4099,98 пункта.

Во вторник рынки продолжают оценивать заявление ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет альянса объявил, что общий объем сокращения добычи составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. Такое решение приняли ряд стран альянса вместе с Россией. Так, на фоне новостей о сокращении цены на это сырье выросли, а это, в свою очередь, вызвало инфляционные опасения на рынках.

Также трейдеры оценивают статистику, опубликованную днем ранее. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте уменьшился до 46,3% с февральских 47,7%, при этом аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 47,5%.

"Для инвесторов, желающих увидеть конец ужесточения денежно-кредитной политики… Производственная активность в США в марте упала до самого низкого уровня почти за три года, при этом новые заказы сократились на фоне возможности дальнейшего падения, если ожидаемое банками ужесточение кредитной политики закончится", — приводит портал Market Watch мнение главы отдела рынков Interactive Investor Стивена Хантера (Stephen Hunter).