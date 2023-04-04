МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника преимущественно снижением, инвесторы обращают внимание на то, что центральные банки стран мира действуют с осторожностью, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом

По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,5%, до 7 634,52 пункта, французский CAC 40 — на символические 0,01%, до 7 344,96 пункта, немецкий DAX вырос на 0,14%, до 15 603,47 пункта.

"Возможно, наступило время для паузы и раздумий. Мы можем увидеть, что большинство (ЦБ — ред.) сейчас действуют осторожно и ужесточают меры только в случае крайней необходимости", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик брокерской фирмы OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).

Инвесторы на европейских рынках могли отреагировать на открытие американских бирж, индексы которых снижаются. Основными факторами, оказывающими влияние на рынок, остаются дополнительное сокращение добычи нефти рядом стран ОПЕК+, которое может привести к ускорению инфляции и ужесточению монетарной политики крупными центробанками, а также макростатистика по обе стороны Атлантики.

Так, в понедельник вышли мартовские индексы деловой активности в промышленном секторе еврозоны и США, опубликованные S&P Global (окончательная оценка) и Институтом управления поставками соответственно. Оба индекса продемонстрировали замедление темпов экономического роста в своей отрасли: европейский снизился до 47,3 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее, американский — до 46,3 пункта с 47,7 пункта месяцем ранее.

Теперь инвесторы ждут окончательной оценки мартовского индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг в еврозоне. Согласно порталу DailyFX, аналитики прогнозируют рост показателя до 54,1 пункта с 52 пунктов в феврале.