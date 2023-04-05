МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в марте повысился до 58,1 пункта с 53,1 пункта в феврале, говорится в сообщении S&P Global. Не к добру. Россия спешит избавиться от внешнего долга

"Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекцией на сезонные изменения S&P Global Russia составил 58,1 пункта в марте, что значительно выше по сравнению с 53,1 в феврале", — говорится в сообщении.

"Последние данные свидетельствуют о заметном росте производства в российском секторе услуг, причем темпы роста были самыми высокими за последние два с половиной года. Расширение деловой активности компании связывают с укреплением спроса и дальнейшим ростом новых заказов", — добавляется там.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.