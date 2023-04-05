Американские фондовые индексы снижаются после выхода данных по занятости
Американские фондовые индексы в среду снижаются после выхода слабых данных по занятости
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ведущие индексы Уолл-стрит в начале торгов в среду снижаются. Более слабый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе США в марте усилил опасения насчет резкого экономического спада после быстрого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Dow Jones Industrial Average после открытия опустился на 7,78 пункта, или 0,02%, до 33 394,60 пункта, S&P 500 снизился на 6,10 пункта, или 0,15%, до 4094,50 пункта, а Nasdaq Composite потерял 44,56 пункта, или 0,37%, до 12 081,76 пункта.
https://1prime.ru/Index/20230405/840293843.html
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