МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ведущие индексы Уолл-стрит в начале торгов в среду снижаются. Более слабый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе США в марте усилил опасения насчет резкого экономического спада после быстрого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Американские фондовые индексы отреагировали на слабые макроданные падением

Dow Jones Industrial Average после открытия опустился на 7,78 пункта, или 0,02%, до 33 394,60 пункта, S&P 500 снизился на 6,10 пункта, или 0,15%, до 4094,50 пункта, а Nasdaq Composite потерял 44,56 пункта, или 0,37%, до 12 081,76 пункта.