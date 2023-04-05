МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ведущие индексы Уолл-стрит в начале торгов в среду снижаются. Более слабый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе США в марте усилил опасения насчет резкого экономического спада после быстрого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит

Американские фондовые индексы отреагировали на слабые макроданные падением

Dow Jones Industrial Average после открытия опустился на 7,78 пункта, или 0,02%, до 33 394,60 пункта, S&P 500 снизился на 6,10 пункта, или 0,15%, до 4094,50 пункта, а Nasdaq Composite потерял 44,56 пункта, или 0,37%, до 12 081,76 пункта.