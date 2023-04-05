МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в среду, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают блок экономической статистики по США, которая оказалась хуже прогнозов. Американские фондовые индексы снижаются после выхода данных по занятости

По состоянию на 18.54 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,14% — до 33448,09 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 1,35% — до 11961,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,49%, до 4080,54 пункта.

Рынки оценивают статистику, опубликованную ранее в среду. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 145 тысяч, хотя аналитики ожидали роста на 200 тысяч.

А дефицит торгового баланса США, по данным министерства торговли, в феврале вырос больше прогноза — на 1,9 миллиарда долларов, до 70,5 миллиарда долларов. Аналитики ожидали увеличения лишь до 69 миллиардов долларов с первоначального значения января в 68,3 миллиарда.

Кроме того, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в марте сократился до 51,2% с показателя февраля в 55,1%. Аналитики ожидали снижения лишь до 54,5%.

"Замедление экономической активности — это то, что ФРС, вероятно, будет рада видеть, но похоже, это дает фондовому рынку повод для паузы", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).