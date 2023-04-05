Американские индексы в среду в основном снижаются на слабой внутренней статистике
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в среду, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают блок экономической статистики по США, которая оказалась хуже прогнозов.
По состоянию на 18.54 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,14% — до 33448,09 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 1,35% — до 11961,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,49%, до 4080,54 пункта.
Рынки оценивают статистику, опубликованную ранее в среду. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 145 тысяч, хотя аналитики ожидали роста на 200 тысяч.
А дефицит торгового баланса США, по данным министерства торговли, в феврале вырос больше прогноза — на 1,9 миллиарда долларов, до 70,5 миллиарда долларов. Аналитики ожидали увеличения лишь до 69 миллиардов долларов с первоначального значения января в 68,3 миллиарда.
Кроме того, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в марте сократился до 51,2% с показателя февраля в 55,1%. Аналитики ожидали снижения лишь до 54,5%.
"Замедление экономической активности — это то, что ФРС, вероятно, будет рада видеть, но похоже, это дает фондовому рынку повод для паузы", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).
https://1prime.ru/Index/20230405/840295885.html